РИАМО - 25 авг. В рамках ежегодной акции «Ночь кино» на станции «Деловой центр» Солнцевской линии метро состоялся показ фильма «Метрополис», говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Московский метрополитен присоединился к ежегодной городской акции «Ночь кино». В субботу, 24 августа, на временно закрытой для пассажиров станции «Деловой центр» Солнцевской линии состоялся показ одного из величайших немых кинопроизведений в истории – «Метрополис» Фрица Ланга в живой озвучке Саши Елиной и Ивана Бушуева», – говорится в сообщении.

В июле этого года на закрытой станции состоялась ночная премьера театрального перформанса «Опера пассажира», в мае – предфинальная серия знаменитого сериала «Игра престолов». Кроме этого, на станции регулярно проводятся экскурсии для желающих узнать, как работает такой сложный инфраструктурный объект, как метро.

Ежегодная акция «Ночь кино» прошла в России уже в четвертый раз. На главных киноплощадках Москвы демонстрировались фильмы-победители Каннского кинофестиваля и «Кинотавра». Зрители «Ночи кино» смогли увидеть их первыми, задолго до выхода в российский прокат. Кроме просмотра кинолент для гостей организовали лекции, экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами.