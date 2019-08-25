РИАМО - 25 авг. У Московских центральных диаметров (МЦД) появились свои система навигации и логотип, навигацию на МЦД сделали похожей на ту, которая действует в метро, на МЦК и железнодорожных платформах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Указатели и схемы, по которым пассажиры станут ориентироваться на платформах, будут схожи по дизайну с такими же элементами в подземке, на Московском центральном кольце (МЦК) и на железнодорожных станциях пригородного сообщения.

«Мы старались сделать навигацию на МЦД понятной, яркой и оригинальной, чтобы новым видом общественного транспорта было удобно пользоваться всем пассажирам: и тем, кто прежде чаще всего ездил на метро и МЦК, и тем, кто обычно выбирал электрички», – сказал представитель пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Выходы со станций МЦД пронумеруют по аналогии с метро – так пассажирам будет проще ориентироваться на платформах, где имеется два и более выходов. В подземке их пронумеровали в 2016 году, применив опыт коллег из Нью-Йорка и Токио. С тех пор метро получило множество положительных отзывов от пассажиров.

На каждой станции появятся информационные щиты, на которых будут номер диаметра и название платформы, а также размещены указатели с номерами выходов. Вся информация на указателях и транспортных схемах, а также аудиосообщения в поездах продублируют на английский язык.

На элементах навигации в метро и на МЦК диаметральные маршруты будут обозначены латинской буквой D и номером направления, обведенными параллелограммом (его цвет будет совпадать с цветом маршрута).

Маршрут первого диаметра обозначат цветом, напоминающим оттенок плодов физалиса (желто-оранжевым), а второго – цветом фуксии (ярко-розовым). Линию МЦД-3 на схеме отметят цветом мякоти папайи (красно-рыжим), МЦД-4 – цветом «ментол» (зелено-бирюзовым). Цвет МЦД-5 определили как «зеленый луг» (цвет травы и листьев).

«Оттенки линий МЦД подобраны так, чтобы на транспортных схемах они не сливались с ветками метро и друг с другом. Кроме того, яркие цвета хорошо видны на белом фоне схем метро и МЦК, а также на темном фоне табличек «РЖД», – поясняется на сайте.

На схемах метрополитена МЦД обозначат белыми линиями с цветным контуром, по аналогии с Московским центральным кольцом.

Логотип нового вида общественного транспорта – красный параллелограмм, на котором белыми буквами написана аббревиатура МЦД. Именно его выбрали будущие пассажиры диаметров, проголосовав в мобильном приложении «Метро Москвы». Этот вариант набрал более 65% голосов. Шрифт на логотипе подобран таким образом, чтобы он напоминал надписи на табличках в метро и на МЦК.

К концу года обновится мобильное приложение «Метро Москвы». С помощью сервиса пользователи смогут построить самый быстрый и удобный маршрут с учетом нового вида транспорта, рассчитать, сколько времени займет путь по МЦД, и узнать, какие новые пересадки будут доступны после открытия «сквозных» маршрутов.

Запуск первых диаметров Одинцово – Лобня, Нахабино – Подольск запланирован на ноябрь 2019 года. Благодаря этому общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

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