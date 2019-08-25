РИАМО - 25 авг. Возгорание на площади 10 квадратных метров произошло в подвале административного здания на Тверской улице в Москве, пожарные оперативно ликвидировали огонь, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

Пожар произошел вечером 24 августа на улице Тверская, дом 12, строение 6А. Горел подвал административного здания на общей площади порядка 10 квадратных метров.

«Пожарным удалось не допустить распространения огня и в 23:57 открытое горение было сбито. В 00:12 пожар полностью ликвидировали», – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате инцидента нет.