РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. У жилого дома на Ленинградской улице в Подольске неизвестный мужчина забрал деньги у десятилетней девочки, родители ищут свидетелей происшествия, сообщила «РИАМО в Подольске» мать пострадавшего ребенка.

Инцидент произошел 24 августа между 16:30 и 17:00 у жилого дома №4 по улице Ленинградской.

«Мы с младшим ребенком вышли в магазин по соседству с нашим домом. На парковке, напротив нашего подъезда, я заметила машину Nissan синего цвета, в которой сидел мужчина с женщиной. Мы купили продукты и неподалеку от этой машины остановились. Я попросила среднюю дочь выйти из дома и постоять с ребенком, а сама поднялась домой за сумкой, так как мы уезжали. У ребенка в руках была 1 тысяча рублей. Когда вышла, ребенок плакал. Как оказалось, мужчина забрал у нее ее деньги, после чего быстро уехал», - сказала собеседница.

Она отметила, что на камерах с магазина «Маяк» инцидент виден, но саму машину не видно, поэтому ищут свидетелей происшествия. Пострадавшей девочке 10 лет, она была очень напугана.

«Мы обратились в полицию и хотим найти данного мужчину. В данном случае это уже дело принципа, так как этот неизвестный не просто ограбил человека, а забрал деньги у ребенка», - пояснила женщина.

Всех очевидцев, которые наблюдали данный инцидент или запомнили номер машины, просят позвонить по телефонам: 8(915)206-68-56 и 8(916)470-64-58.