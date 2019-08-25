РИАМО – 25 авг. Мосгорнаследие одобрило демонтаж части Бадаевского пивзавода, расположенного в центре столицы, на его месте планируется возвести элитный жилой комплекс, пишет «Коммерсант».

Часть завода, построенного до революции, лишили охранного статуса как объекта культурного наследия. Акт государственной историко-культурной экспертизы по проекту демонтажа части опубликовали на сайте Мосгорнаследия.

«Для возведения жилого комплекса площадью почти 155 тысяч квадратных метров на участке 6 гектаров предполагается снос примерно половины каждого из двух строений завода (около 36 тысяч квадратных метров) в северной части предприятия», – говорится в материале.

Застройщик Capital Group планирует построить 8-16-этажный дом высотой до 75 метров с подземной парковкой на три уровня. Основная часть конструкции дома расположится над пивзаводом на десятках 35-метровых колонн.

Помимо жилья (89 тысяч квадратных метров) в комплексе планирует разместить спортзал, в исторических корпусах – фермерский рынок, коворкинг и пивоварню, на территории – парк площадью 4 гектара и обустроенную набережную. Концепцию комплекса разработало швейцарское бюро Herzog & de Meuron. Общая стоимость проекта составляет 49 миллиардов рублей.

Против строительства возражают общественники из «Архнадзора». По их мнению, при строительстве «дома на ножках» демонтируют исторически ценные постройки.

Стройка ЖК намечена на территории памятника промышленной архитектуры XIX-XX века – Трехгорного пивоваренного завода, чьи первые солодовни были построены в 1875-1876 году по проекту архитектора Августа Вебера. Название «Бадаевский» завод получил в 1934 году в честь Алексея Бадаева – первого депутата от рабочих в IV думе.

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