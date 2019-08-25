РИАМО - 25 авг. На Сокольнической линии Московского метрополитена начали курсировать еще три инновационных поезда «Москва-2019», всего таких составов на «красной» ветке стало 19, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Парк поездов Сокольнической линии уже обновлен на четверть. Составы «Москва-2019» пришли на замену поездам «Номерной». В инновационных составах есть сквозной проход через все вагоны, они более вместительны. С их запуском пассажиры получили дополнительные места», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что 19 поездов «Москва-2019» могут еженедельно перевозить на полмиллиона человек больше, чем такое же количество «Номерных».

У поездов «Москва-2019» множество преимуществ. Например, они оснащены системой электродинамического торможения до полной остановки. В составах предыдущих модификаций также была установлена эта система, но она тормозила поезд только до скорости движения (7 километров в час). Полная остановка достигалась прижатием тормозных колодок к колесам. Благодаря усовершенствованной системе транспорт останавливается у платформы более плавно.

В новых составах над дверями есть увеличенные электронные табло с экранами высокого разрешения. На них проще увидеть названия станций линии, по которой следует поезд. В поездах установлены новые поручни в форме шестиугольника. Они расположены на потолке вагона, рядом с дверями. Такие поручни не занимают много места и удобны для тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу.

Сиденья в салоне стали мягче, их обили антивандальной тканью — она устойчива к повреждениям и не впитывает влагу.

«Помимо этого, в модернизированных составах «Москва-2019» сохранились все преимущества поездов прежних версий. Это сквозной проход через все вагоны, широкие дверные проемы, специальные места для инвалидных колясок в головных вагонах», – уточняется в материале.

В салоне можно заряжать гаджеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути. Поезда нового поколения имеют надежную систему шумоизоляции и оснащены современными кондиционерами.

Всего в Московском метрополитене курсирует более 140 поездов нового поколения. Они перевозят пассажиров Некрасовской, Сокольнической, Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Солнцевской и Большой кольцевой линий. До конца года в столичную подземку поступит еще 27 инновационных составов.