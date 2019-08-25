РИАМО - 25 авг. Около полумиллиона человек приняли участие в мероприятиях в честь 350-летия Государственного флага РФ, которые состоялись на улицах и в парках Москвы, там прошли концерты, флешмобы, квесты и представления, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Центральные площадки празднования расположились на проспекте Академика Сахарова, в парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике «Коломенское», Екатерининском парке и саду «Эрмитаж».

«Мероприятия на проспекте Академика Сахарова посетили 110 тысяч человек. Там состоялся флешмоб «Флаг-рекордсмен». Около тысячи человек растянули на проспекте огромное полотно размером более 2,5 тысяч квадратных метров. Масштабный флешмоб попал в Книгу рекордов России», – говорится в сообщении.

На проспекте также прошел концерт «Герои рядом с нами». Выступили группы «Сурганова и оркестр», «Голубые береты», Филипп Киркоров, Валерия, Тимати, Григорий Лепс и другие.

На Поклонной горе состоялись показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и почетного эскорта Президентского полка. Они продемонстрировали мастерство джигитовки и фланкировки.

В Бабушкинском парке выступили барабанщицы Royal Attack, духовой оркестр Happy Band и кавер-группа Shoo Music Band. Завершилось мероприятие большим историческим квестом. В Перовском парке состоялся театральный интерактивный флешмоб, а в парке «Фили» —масштабный гала-концерт «Филигрань-2019».

В честь Дня флага на фестивале «Цветочный джем» прошли концерты, спектакли и мастер-классы. Отдельно можно отметить кулинарные мастер-классы, на которых гостей учили готовить традиционные блюда русской кухни.

Все, кто решил отметить праздник на ВДНХ, смогли увидеть торжественное шествие участников международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Кроме того, в «Парке ремесел» каждому желающему предложили сделать небольшой российский флаг в технике витража или мозаики.

Отмечать праздник продолжат и в воскресенье. Так, парк Олимпийской деревни приглашает на мастер-классы по росписи керамики и пряников в цветах российского триколора. А гости парка «Фили» смогут изготовить сувенирные флажки при помощи 3D-ручки и создадут картины из цветного песка.

В ландшафтном парке «Митино» с 17:00 до 18:00 будет проходить музыкальный концерт «Летний карнавал». В парке «Ходынское поле» детей ждут на тематических творческих мастер-классах.

Вечером в парке Победы на Поклонной горе выступят Денис Майданов, Владимир Девятов и Алексей Хворостян.