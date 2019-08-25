РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. Подольский хоккейный клуб «Витязь» разгромил столичный ЦСКА в матче турнира на Кубок мэра Москвы 24 августа, игра проходила во Дворце спорта «Мегаспорт», сообщается на сайте подольского клуба.

«Фантастическая по счету победа «Витязя» - такого не случалось на Кубке мэра давненько. «Витязь» побеждал армейцев (ХК ЦСКА) на подобных турнирах ровно пять лет назад – в 2014, да и то в серии буллитов 3:2. На этот раз – боевые составы у обеих команд. В этот раз подольский хоккейный клуб разгромил армейцев со счетом 5:0», - говорится в сообщении.

Хоккейный матч в рамках Кубка мэра Москвы проходил в столице во Дворце спорта «Мегаспорт» 24 августа. Игру посмотрели свыше 2,1 тысячи зрителей.