РИАМО - 25 авг. В столичных аэропортах «Внуково» и «Домодедово» утром в воскресенье отменили и задержали 33 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, на данный момент в аэропорту «Внуково» задержаны четыре рейса, еще один отменен. В «Домодедове» задержали 24 рейса, отменили четыре.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» и столичном «Шереметьеве» отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.