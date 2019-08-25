РИАМО - 25 авг. В столице в 10:00 воскресенья начнется церемония прощания с бизнесменом, меценатом и основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым, сообщается на сайте музея.

Абрамов разбился во время полета на вертолете в Греции 20 августа. Он вел ряд благотворительных проектов в Москве: возводил храмы, строил фонтаны, помогал ветеранам и детским приютам.

«Дорогие друзья, позвольте поблагодарить вас за ваши слова поддержки и сочувствия в связи с трагической гибелью основателя нашего музея Михаила Юрьевича Абрамова. Мы получили огромное количество звонков, писем и сообщений в социальных сетях. Ваше участие очень важно для нас, именно оно помогает нам держаться в эти нелегкие дни», - говорится в сообщении.

Прощание с Абрамовым состоится в музее в воскресенье с 10:00 до 12:00.