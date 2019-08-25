РИАМО - 25 авг. В реанимацию одной из клиник попал актер, режиссер, художественный руководитель столичного театра имени Ермоловой Олег Меньшиков, сообщает РЕН ТВ.

«Как стало известно РЕН ТВ, актеру экстренно потребовалась помощь, его доставили в больницу», - говорится в сообщении.

59-летнему Меньшикову могло стать плохо после употребления спиртных напитков.

24 августа театр имени Ермоловой простился с народной артисткой России Александрой Назаровой, ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Олег Меньшиков - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист Российской Федерации. Стал художественным руководителем театра имени Ермоловой в апреле 2012 года.

Также Меньшиков сыграл роли во многих театральных постановках и фильмах, среди которых «Покровские ворота», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Золотой теленок», «Доктор Живаго» и другие.

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