РИАМО - 25 авг. В Москве на улице Большая Дмитровка произошел конфликт между двумя гражданами, в ходе которого один из них выстрелил из травматического оружия, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На улице Большая Дмитровка, дом 10, произошел конфликт между двумя гражданами, один из которых использовал травматическое оружие. Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям каждого гражданина.