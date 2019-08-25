РИАМО - 25 авг. На территории Волоколамского городского округа нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны, жизни населения она не угрожает, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 11:00 24 августа от оперативного дежурного ЕДДС Волоколамского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ по адресу: Волоколамский городской округ, сельское поселение Спасское, СНТ «Спасс».

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД по Волоколамскому городскому округу. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 27 августа», - говорится в сообщении.