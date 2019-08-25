РИАМО - 25 авг. Жителей Москвы и Подмосковья в воскресенье ожидает теплая погода без осадков, температура воздуха днем поднимется до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 21-23, по области - 19-24 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба.

В Москве и области сохранится по-летнему теплая погода с температурой на 2 градуса выше нормы и повышенным фоном атмосферного давления. Относительная влажность воздуха и содержание кислорода в нем - в пределах климатических значений.

Синоптики отметили, что такая погода благоприятна для всех, что позволяет больше бывать на свежем воздухе, принимать солнечные и воздушные ванны, совершать терренкуры по методу скандинавской ходьбы, дыхательную гимнастику или же просто гулять по парку, что очень хорошо сказывается на общем психо-эмоциональном состоянии, улучшает кислородную функцию организма, нормализует состояние дыхательной и нервной системы.

«Однако, метеозависимые люди, страдающие частыми приступами стенокардии, неустойчивым артериальным давлением, мигренью, могут ощутить дискомфорт и недомогание, что может быть связано с повышенным атмосферным давлением», - добавляют специалисты.

Следует соблюдать рекомендации врача, принять вовремя назначенное лекарство, будут полезны и прогулки на воздухе, что способствует улучшению кислородной и сосудистой функции, улучшает общее самочувствие и настроение.