РИАМО - 24 авг. Из-за ремонтно-путевых работ на станции «Дмитров» 26 августа измениться расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте МЖД.

Обслуживание инфраструктуры необходимо для обеспечения безопасности на железной дороге и надежности перевозок.

«Технологическое окно назначено с 09:00 до 19:00. На период работ движение поездов на перегоне Дмитров – Яхрома будет организовано по одному пути в обе стороны, в реверсивном режиме», - говорится в сообщении.

В связи с этим изменится расписание некоторых пригородных поездов. Часть электричек станет отправляться и прибывать в конечный пункт раньше или позже привычного графика, несколько поездов проследуют без остановок на платформах «Турист», «Морозки», «Водники», «Хлебниково», «Луговая», «Некрасовская» и «Трудовая».

Кроме того, из расписания временно выведено несколько электричек на участках: Каналстрой – Дубна и Яхрома – Дмитров.

«Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов», - уточняется на сайте.

Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».