РИАМО - 24 авг. Большой семейный праздник «День города в «Лужниках» пройдет 7 сентября, гостей ожидает много музыки, гонки дронов, танцевальный фестиваль и спортивные соревнования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 10:00 до 19:00 на территории спортивного комплекса будет работать около 60 площадок, зоны отдыха и фудкорт. Посетителей ждут музыка и танцы, спортивные развлечения и большой праздничный концерт», - говорится в сообщении.

В спортивной программе — более 40 соревнований. Запланированы легкоатлетический забег, гонки дронов, сборка кубика Рубика, состязания по рестлингу, отжиманиям и дартсу. Не забудут и про уличные виды спорта — стритбол, воркаут, паркур, фристайл.

Кроме того, состоится матч между командами «Чертаново» (Москва) и «Нефтехимик» (Нижнекамск), турнир по мини-футболу среди блогеров и массовый турнир «Футбол 2х2». А еще все желающие смогут позаниматься йогой и фитнесом.

Также запланированы танцевальный фестиваль, чемпионат России по битбоксу, ток-шоу со звездами большого спорта, олимпийскими чемпионами, блогерами и спортивными журналистами. В рамках праздника пройдут турнир по смешанным единоборствам MMA Fight Nights, финал Кубка мира по стрельбе из лука и выступления сборной России по фигурному катанию.

Для детей будет работать творческая площадка, на которой состоится конкурс рисунков мелками на асфальте «Мы рисуем спорт!». Вход на все мероприятия бесплатный.

Ежегодно праздник в «Лужниках» посещают свыше 200 тысяч человек.

В этом году День города будут отмечать 7 и 8 сентября. Основные праздничные мероприятия пройдут на Тверской улице, которая в эти дни станет пешеходной.

Свыше 250 праздничных программ подготовили для Дня города в Москве>>