РИАМО - 24 авг. В Нескучном саду Москвы планируют отреставрировать садово-парковое сооружение XVIII века - грот графа Орлова, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Департамент культурного наследия согласовал проект его реставрации. Сооружение появилось в Нескучном саду в конце XVIII века, когда землей владел графский род Орловых. Оно имитирует неглубокую пещеру или естественный грот в скалах», - говорится в сообщении.

Такие сооружения с полукруглым потолком и широким входом в XVIII веке были неотъемлемой частью усадебных парков. Там гости могли укрыться в тени от палящего солнца. Садовые гроты возводили либо как отдельно стоящие павильоны, либо обустраивали непосредственно у подножия холмов, как это и было сделано в Нескучном саду.

«Чаще всего гроты не были сквозными. Отличительная особенность грота в Нескучном саду как раз в том, что он тоннельный, таким образом, туда можно было зайти с разных сторон. Заросли деревьев и кустарников в этом месте в XIX столетии были намного гуще, чем сейчас, поэтому его было очень трудно найти», — сказал представитель пресс-службы парка Горького.

Он отметил, что во времена Орловых местоположение грота умышленно скрывали, так как использовался он для тайных встреч и переговоров, а также романтических свиданий гостей графа.

В 1804 году грот появился на всех схемах и планах владения Орловых. Вместе с тремя мостами, Большим, Средним и Гротесковым, а также с Летним и Ванным домиками он составлял единый архитектурный ансамбль.

Изначально у грота было два уровня: нижний (подземный) с тоннелем и верхний (надземный). На верхнем находилась деревянная беседка (она не сохранилась), а также полукруглая смотровая площадка с ограждением, которая утратила свой первоначальный облик. Оттуда и сегодня открывается живописный вид на Екатерининский пруд с островком и Ванным домиком, на Летний домик графа и на Москву-реку.

«В XIX веке грот дважды перекладывали — в 1836 и 1856 годах. Последнюю его перестройку провел инженер и архитектор Петр Дельсаль. С тех пор грот ни разу не реставрировали, и сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии. Каменные блоки покрыты плесенью и мхом, некоторые из них частично или полностью разрушены, кладка местами повреждена», — отметил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Реставраторы по архивным документам восстановят смотровую площадку. Там появится каменная ограда с металлическими вставками, также восстановят каменную кладку внутри и снаружи грота.

Специалисты будут использовать тот же камень, известковый туф. Стены внутри тоннеля отделают известково-песчаной штукатуркой, она позволяет укрепить каменную кладку стен и при этом сохранить ее фактуру.

Площадки по обеим сторонам грота замостят валунником (гладкие камни небольшого размера). Вокруг грота, внутри него и на смотровой площадке появится художественная архитектурная подсветка.

Грот в Нескучном саду — объект культурного наследия федерального значения. Исторический облик грота нельзя нарушать.