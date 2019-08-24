РИАМО - 24 авг. С 26 по 31 августа столичные центры социального обслуживания проведут концерты, праздничные программы, игры и кинопоказы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«26 августа филиал «Выхино» территориального центра социального обслуживания (ТЦСО) «Жулебино» (Рязанский проспект, дом 64, корпус 2) приглашает на квест «Путешествие по советским фильмам». Гостей ждут викторины, конкурсы и музыкальные выступления. Начало в 13:30», - говорится в сообщении.

27 августа в филиале «Якиманка» территориального центра соцобслуживания «Таганский» (3-й Кадашевский переулок, дом 9) состоится концерт певицы, лауреата Всероссийского конкурса артистов Арины Май. Начало в 12:00.

В этот же день в ТЦСО «Измайлово» (улица Первомайская, дом 3, корпус 1) отметят День российского кино. Жители района посмотрят советские фильмы и поделятся впечатлениями о них. Начало в 10:00.

В филиале «Теплый Стан» центра «Ясенево» (улица Профсоюзная, дом 142) День российского кино отметят квизом на тему советского кинематографа. Начало в 14:00.

«28 августа филиал «Тверской» территориального центра социального обслуживания «Арбат» (улица Малая Дмитровка, дом 27) приглашает всех желающих на концерт «Этот волшебный мир оперетты». Яна Быкова и Семен Меклер исполнят арии и дуэты из классических оперетт, а также отрывки из мюзиклов Имре Кальмана, Иоганна Штрауса, Жака Оффенбаха, Исаака Дунаевского и других. Начало в 13:30», - уточняется на сайте.

Для жителей района Орехово-Борисово Северное в зоне отдыха «Борисовские пруды» (улица Маршала Захарова, дом 2) пройдет праздник урожая «Осенний серпантин». Его организует ТЦСО «Орехово». Гостей ждут кулинарные мастер-классы, дегустация варенья и выставка дачных достижений участников проекта «Московское долголетие». Начало в 14:00.

В сквере по Олонецкому проезду (Сухонская улица, дом 9) 29 августа состоится ретровечеринка «Любимая пластинка», на которой прозвучат песни из фильмов 1970–1990-х годов. Мероприятие подготовил филиал «Северное Медведково» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский». Начало в 17:00.

Филиал «Левобережный» ТЦСО «Ховрино» (улица Беломорская, дом 1) 30 августа приглашает на концерт «До свидания, лето!». Гостей ждут конкурсы, викторины и выступления артистов самодеятельности. Начало в 15:00.