РИАМО - 24 авг. В городском округе Солнечногорск в субботу проходят праздничные мероприятия в честь Дня Солнечногорья, вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова поздравила со сцены на Советской площади жителей округа с 90-летним юбилеем, передает в субботу корреспондент РИАМО.

«Позвольте передать поздравления от губернатора (Подмосковья Андрея Воробьева - ред.) и поблагодарить за работу, которая проделана за последнее время большой командой Солнечногорья. Городской округ преображается: жители уже полюбили благоустроенную набережную озера Сенеж, достроен и открыт один из самых больших ФОКов в Подмосковье, муниципалитет привлекает все больше инвесторов, самый яркий и амбициозный инвестпроект – Mercedes стал возможен именно здесь», - сказала Виртуозова.

В поздравительном письме губернатор поблагодарил жителей городского округа Солнечногорск за честный труд, любовь к своему краю и всему Подмосковью. Воробьев пожелал горожанам здоровья, благополучия и успеха.

Кроме того, в рамках праздника в честь Дня Солнечногорья Виртуозова посетила физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», который открылся в апреле 2019 года, а также совместно с почетными жителями округа возложила цветы к Вечному огню.

Масштабную праздничную программу подготовили в День Солнечногорья. Центральным событием дня стал международный турнир по ММА «Битва под солнцем», который впервые прошел на благоустроенной набережной озера Сенеж. В нем участвовали спортсмены из Камеруна, США, Франции и России.

Главная сцена расположена на Советской площади. Хедлайнером вечера станет популярный певец Стас Костюшкин. Завершится праздник музыкальным салютом.

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