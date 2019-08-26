РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 авг. Тематическая ярмарка в подмосковном Королеве начнет работать с понедельника, говорится в сообщении управления потребительского рынка и услуг городской администрации.

Ярмарка будет работать в районе дома №3А на улице Терешковой с 10:00 до 19:00.

«В городе Королев пройдет тематическая ярмарка «Школьный базар» с 26 августа по 1 сентября. Жители и гости города смогут купить школьные принадлежности, товары для творчества, свежие фрукты и овощи, продукты питания, разнообразные сыры, товары повседневного спроса, товары легкой промышленности, поделки ручной работы, подарочные сувениры и многое другое», – говорится в сообщении.

Свою продукцию представят товаропроизводители Тульской, Владимирской, Московской, Ивановской, Волгоградской областей и республики Беларусь.

Целью проведения таких ярмарок является возрождение традиции проведения «Русских ярмарок», создание праздничной обстановки. Создаются рабочие места, а жители могут приобретать товары по ценам производителей.