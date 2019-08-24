РИАМО - 24 авг. В подмосковной усадьбе Гребнево в Щелкове стартовал второй этап фестиваля реконструкторов «Душоновские маневры», который продлится в течение выходных, на мероприятии можно посмотреть реконструкции исторических сражений, говорится в Twitter-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Один из старейших в Европе мультиэпоховых фестивалей организован при поддержке правительства Подмосковья. На мероприятии можно бесплатно посмотреть реконструкции крупных исторических сражений. В них участвуют порядка 500 реконструкторов со всей страны.

«Такие события очень важны для туристов, которые приезжают и смотрят прекрасное Подмосковье. Это увлекательный рассказ про нашу историю, нашу страну. Собралось очень много посетителей. Очень приятно, что событие проходит на территории усадьбы Гребнево. Территория здесь с большим потенциалом, как и фестиваль «Душоновские маневры», – сказала руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Для посетителей фестиваля подготовили масштабные реконструкции двух памятных сражений. «Огненный рубеж» посвящен первым дням Великой Отечественной войны, а постановка боя на горе Яфсадж в 1986 году расскажет о событиях войны в Афганистане. Реконструкция максимально приближена к боевым действиям – с высадкой десанта из вертолета Ми-8, и выездом БМП.

Также первый раз на «Душоновских маневрах» представят события Русско-японской войны – «Оборона Порт-Артура». Несколько эпизодов фестиваля посвящены истории американского континента. Кроме этого, на фестивале представлены эпохи: «Средневековая Русь», «Древний Египет», «Петровские войны», «Наполеоновские войны 1812 года», «Гражданская война в России 1919 года».

Для гостей развернули более 150 интерактивных площадок, среди которых - «Кольчужная мастерская», «Мастерская ювелира», «Метание копий и сулиц», «Рекрутское депо», «Исторические тиры», «Бивак», «Настольная тактика», «Русская Императорская армия и морской десант 1904-1905 года».

Организованы показательные выступления десантников, кинологической службы, конное шоу, старинные бальные танцы, выставка военной и ретро техники, концертная программа с фаер-шоу, ярмарка ремесел. В фотозоне можно сделать снимок на память со средневековыми доспехами и огнестрельным оружием.

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