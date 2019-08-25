РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 авг. В поселке Малаховка подмосковных Люберец в воскресенье пройдет выставка собак породы ризеншнауцер, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«25 августа в поселке Малаховка городского округа Люберцы состоится монопородная выставка ризеншнауцеров ранга победителя клуба в рамках Всероссийской выставки «Подмосковные встречи-2019». Моновыставка будет посвящена памяти известного знатока и заводчика породы ризеншнауцер Натальи Дергобузовой. Приглашаем всех желающих принять участие в выставке. Она пройдет по адресу: поселок Малаховка, Театральный проезд, дом 1. Начало в 14:30», – говорится в сообщении.

В выставке заявлено участие 24 ризеншнауцеров. Многие собаки являются лучшими представителями этой породы, защищающими честь отечественной кинологической школы по всему миру.

«Наталья Дергобузова – это пример человеколюбия, существующего одновременно с собаколюбием. Если кто и мог научить понимать ризенов, так это она! Благодаря таким людям, как Наталья Григорьевна, порода ризеншнауцер в нашей стране сейчас прогрессирует, наши собаки получают самые высокие титулы на международном уровне», – сказала соруководитель кинологического центра «ПионерДог» Юлия Голубь.

Для профессиональных кинологов и просто любителей собак проведение выставки одной породы – важное и нужное событие. Это возможность оценить молодое поколение собак, отметить уже признанных представителей породы.

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