РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 авг. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в воскресенье пройдет квест для детей по мотивам сказки про Буратино, сообщается в группе городских парков в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие организовано благотворительным фондом «Сердце матери».

«Приглашаем детей, а также их родителей в увлекательное путешествие по мотивам сказки «Золотой ключик, или Путешествие Буратино» 25 августа в парк культуры и отдыха «Наташинские пруды». Все вместе мы будем искать клад по настоящей карте сокровищ, послушаем и споем любимые песни и увидим волшебное шоу мыльных пузырей», – говорится в сообщении.

Для участников праздника проведут мастер-класс от школы интеллектуального развития «IQ007». Начало в 11:00.

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