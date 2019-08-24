РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева и глава городского округа Подольск Николай Пестов в рамках фестиваля «Сон в летнюю ночь» открыли выставку подольского художника Владимира Сиухова, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В культурном центре «Дубровицы» открылась выставка-ретроспектива работ члена Союза художников России и Союза архитекторов России Владимира Сиухова. В экспозицию вошло около 70 произведений, которые были сделаны в течение 50 лет.

«У нас получился очень гармоничный фестиваль искусств. Мы с вами присутствуем на открытии выставки потрясающего художника Владимира Сиухова, в творчестве которого отразилась целая эпоха страны. Символично, что в одном месте можно увидеть выставку картин, которые дышат любовью к стране, Отчизне, полюбившийся всеми храм Знамения, посетить концерты в органном зале и театральные представления», - сказала Ширалиева.

По словам Пестова, можно только радоваться тому, что финал лета завершается таким масштабным мероприятием, которое Московская область провела именно на Подольской земле.

«Сиухов представил на выставке работы, которые объединяют несколько исторических эпох и много мест географических. Но, пожалуй, главное что объединяет эти работы - это любовь к Родине, уважение к человеку и желание постичь различные эпохи истории государства. То, что будет интересно всем, кто интересуется живописью», - сказал Пестов.

В 1977 году Сиухов окончил Московский архитектурный институт. В 1984 году он стал членом Союза художников России. На протяжении 36 лет художник работает в мастерских «Подольского городского отделения» ВТОО «Союз художников России». Основную известность и признание ему принесли работы в станковой живописи в жанрах портрета, пейзажа, в историческом жанре и в жанре тематической картины. Также он работает в области монументально-оформительского искусства.

В своем творчестве Сиухов старается отображать события, которые происходят в России, и создает, по его словам, своеобразную «маленькую энциклопедию жизни». Работы посвящены Юрию Гагарину, Александру Пушкину, истории Дубровиц, где бывали Петр I и Екатерина II и многим другим историческим деятелям. Выставка продлится до 1 декабря.\

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