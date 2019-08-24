РИАМО - 24 авг. Международный авиационно-космический салон не повлияет на работу аэропорта «Жуковский», расписание прибытий и вылетов самолетов скорректировано с учетом демонстрационных полетов на МАКС-2019, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы аэропорта.

«В целом, панируем работать в штатном режиме. Основная насыщенность по слотам у аэропорта – это утро и вечер, а демонстрационная программа – это день. В это время возможно прибытие и отправка двух-трех бортов, но все это будет учтено в расписании», – сказал собеседник агентства.

Расписание демонстрационных полетов и расписание аэропорта взаимно учитываются, добавил он.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября 2019 года в Жуковском. На нем будут представлены современные разработки в области гражданской и военной авиации, а также перспективные технологические проекты и результаты научных исследований.

Авиасалон МАКС‑2019 в Жуковском: что покажут в небе и на земле>>