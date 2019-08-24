РИАМО - 24 авг. Всероссийская акция «Ночь кино» официально стартовала в Москве в кинотеатре «Октябрь», ее открыл фильм Александра Золотухина «Мальчик русский», сообщается на сайте министерства культуры РФ.

«Фильмом открытия московской «Ночи кино» стал показ ленты «Мальчик русский» режиссера Александра Золотухина, посвященного Первой мировой войне. Примечательно, что в прокат лента выйдет только осенью этого года, а в столице была показана впервые», – говорится в сообщении.

Одной из центральных площадок акции также станет кинотеатр «Иллюзион», который подготовил особую программу для любителей кино. Здесь откроется после реставрации Малый зал, рассчитанный на 21 зрителя, который в «Ночь кино» примет первых посетителей.

Кроме того, в Большом зале пройдет спецпоказ немого фильма «Пиковая дама» Якова Протазанова 1916 года. Он пройдет под музыку оркестра «New Classic Band» под управлением Леонида Сивелькина и камерного хора и приурочен к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Помимо этого в «Иллюзионе» покажут фильмы-победители Каннского фестиваля и Кинотавра, а также сериалы. Гостей ждут экскурсии в киноаппаратные и производственные цеха. Среди лент, которые увидят зрители, французский фильм «Жанна» Брюно Дюмона, «Мертвое озеро» российского режиссера Романа Прыгунова, «Бык» Бориса Акопова, анимация 30-х годов ХХ века.

«Ночь кино» набирает размах и каждый год привлекает все больше площадок и посетителей. В 2016 году акция проходила на 1,8 тысячах площадок во всех регионах России, в 2017 году – на 2,5 тысячах, в 2018 – на 3,2 тысячах. Акция приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа.

Организаторы ожидают, что в этом году мероприятия акции в стране посетит не менее 800 тысяч человек.

«Во всех регионах в этом году рекордное количество площадок, на сегодняшний час их 3,7 тысячи. Мы уверены, что с каждым годом их число будет только увеличиваться. Кроме того, по линии Фонда кино и Минкультуры России мы ежегодно открываем 200 кинозалов, где в основном будет демонстрироваться российское кино», – сказал гендиректор Фонда кино Вячеслав Тельнов.