РИАМО - 24 авг. Женщина, которую не пустили на посадку на рейс Москва – Чебоксары в столичном аэропорту «Внуково», опоздала на три минуты и отвезти ее к самолету без задержки борта не было возможности, сообщается на сайте авиакомпании «Победа».

На рейсе DP457 Москва – Чебоксары 21 августа женщина с ручной кладью, значительно превышающей максимальные разрешенные габариты, пришла на посадку в 19:18. При этом на ее посадочном талоне указано, что посадка закрывается в 19:15. В 19:23 после закрытия дверей гейта и отправки автобусов с пассажирами на удаленную стоянку к самолету, женщина сообщила, что все-таки согласна выполнить правила авиакомпании.

«На тот момент без задержки рейса «досадить» опоздавшего пассажира невозможно. Загрузка рейса составила 181 клиент, и «Победа» настаивает на соблюдении прав и интересов большинства клиентов, выполнивших правила компании», – говорится в сообщении.

Перевозчик также подчеркнул, что первоначальное заявление о том, что женщина опаздывает на похороны, позже она сама опровергла.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа» из-за недопуска пассажирки на рейс в аэропорту «Внуково».