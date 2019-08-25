РИАМО – 26 авг. Жители подмосковного Красногорска в воскресенье смогут записаться в спортивную секцию на Дне открытых дверей учреждений физкультуры и спорта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На единой площадке МАУ «Красногорск арена имени Владимира Владимировича Петрова» 12 крупнейших учреждений физкультуры и спорта городского округа Красногорск представят свои секции. Вход на все мероприятия свободный. Начало в 11:00.

«В рамках «Фестиваля спорта» любой желающий сможет записаться в секцию, узнать все о футболе, волейболе, лыжных гонках, хоккее с мячом, хоккее с шайбой, баскетболе, легкой атлетике, фигурном катании, художественной гимнастике, шахматах, теннисе, плавании», – отмечается в сообщении.

Для всех желающих с 11:00 до 14:00 будет организовано массовое катание на коньках (коньки необходимо взять с собой, возможна заточка коньков).

Кроме того, в рамках фестиваля спорта впервые на лед новой арены выйдут юниоры «Хоккейной академии имени В.В. Петрова», их соперниками станут «Белые медведи» из Москвы. Начало встречи – 11:30.

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