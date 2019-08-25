РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 авг. В воскресенье в парке имени Виктора Талалихина в Подольске пройдет фестиваль живописи, на котором проведут мастер-классы по рисованию и декоративно-прикладному творчеству, выставку картин и конкурсы.

Фестиваль живописи «Рисовать легко!» в парке имени Талалихина пройдет с 11:00 до 16:00. Увлекательную программу подготовили для участников всех возрастов. Можно будет получить уроки рисования акварелью, пастелью, акрилом, карандашами, сделать скетчинг маркерами, использовать линеры в качестве антистресса и пройти мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Во время фестиваля будет звучать классическая музыка.

Все мастер-классы подходят для новичков, опыт и способности не требуются. Для мастер-классов подготовят две белые балюстрады у входа в парк.

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