РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 авг. В воскресенье во время фестиваля «Славянское подворье» в Подольске будет организован Сырный дворик, на котором можно будет продегустировать и купить сыр подмосковных фермеров, сообщается на сайте администрации городского округа.

В 12:00 на Певческом поле Дубровиц откроется XI Открытый межрегиональный фестиваль народного творчества «Славянское подворье», на котором будут работать 12 самых разных площадок, в том числе Трапезная улица.

«Одним из самых популярных на Трапезной улице должен стать Сырный дворик, участие в котором планируют принять многие производители сыров из Подмосковья, в том числе четыре фермерских хозяйства. Здесь будет проходить сырная ярмарка, где гости смогут не только купить, но и продегустировать более 20 видов сыров подмосковного производства», – говорится в сообщении.

Всего на празднике будут работать семь ресторанов с разнообразным меню. Они представят такие блюда, как плов, блины со сладкими и мясными начинками, ароматную свежую выпечку, шашлык и настоящую русскую уху. На Трапезной улице можно будет отведать приготовленные по традиционным русским рецептам квас и сбитень, а также натуральные лимонады. В кофейнях будут работать кофемашины, а к напиткам подадут самое разное угощение.

Для детей на Певческом поле обустроят уютное кафе «Мультик», где маленькие гости смогут не только попробовать вкусные пирожные, но и весело провести время в досуговой зоне.

Под строжайшим секретом держит вкусный подарок-сюрприз от МУП «Подольский комбинат питания и оптово-розничной торговли», который готовят сотрудники предприятия специально для фестиваля «Славянское подворье».

Всех жителей и гостей округа приглашают посетить этот яркий и незабываемый праздник уходящего лета.

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