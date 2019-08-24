РИАМО - 24 авг. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по размещенной в СМИ информации о массовой драке таксистов на парковке терминала F аэропорта «Шереметьево», сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Проводится проверка по факту массовой драки», – сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что таксисты устроили драку на парковке возле терминала F в столичном аэропорту «Шереметьево». Несколько человек получили травмы, для оказания помощи на место конфликта приезжала бригада скорой медицинской помощи.