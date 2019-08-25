РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 авг. В воскресенье на Певческом поле поселка Дубровицы Подольска впервые пройдут областные фестивали уличных цирков и театра во время XI фольклорного фестиваля «Славянское подворье».

Площадь Певческого поля позволяет установить две сцены. На одной по традиции покажут творческие номера фольклорных коллективов, на другой впервые пройдут выступления театральных коллективов региона и горокруга, которые покажут отрывки из своих спектаклей.

Впервые организуют «Умное подворье», на котором всем желающим продемонстрируют возможности учреждений дополнительного образования горокруга. Эта площадка будет особенно интересна тем, кто придет на праздник с детьми. На ней можно будет узнать обо всех возможностях, позволяющих раскрыть умственный и творческий потенциал ребят.

В 2018 году X юбилейный международный фестиваль «Славянское подворье» собрал рекордное количество зрителей – 25,5 тысячи человек. На протяжении всего праздника перед зрителями выступали как солисты, так и ансамбли, которые исполняли не только фольклорные произведения, но и популярные эстрадные композиции.

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