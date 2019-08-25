РИАМО – 25 авг. В Подмосковье в воскресенье пройдут международные соревнования по триатлону IRONSTAR Crocus Fitness 1/8 Triathlon, местом для их проведения станет деловой центр «Крокус Сити» в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта.

«Спортсменов ждет старт на 27,5 километров на территории «Крокус Сити» в Красногорске. Гонка IRONSTAR разделена на три этапа, которые идут непрерывно друг за другом: 500 метров (плавание), 22 километра (велогонка), 5 километров (бег)», – отмечается в сообщении.

Плавательный этап пройдет в акватории Павшинской поймы Москвы-реки. Старт будет дан по системе rolling start с теплохода. Велосипедный и беговой маршруты проложены по территории крупнейшего в России торгово-выставочного и делового центра «Крокус Сити».

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены от 16 лет. При этом верхней планки по возрасту нет – в старшей группе будут соревноваться мужчины и женщины от 80 лет.

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