РИАМО - 24 авг. Из-за путевых работ до конца дня в субботу на Ярославском направлении Московской железной дороги отменили некоторые электрички, а у части поездов скорректировали расписание, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

«Сегодня из-за путевых работ до конца дня меняется расписание Ярославского направления. Корректируются время отправления и прибытия ряда рейсов, режим остановок», – говорится в сообщении.

Сокращены некоторые маршруты, из расписания выведены некоторые рейсы. Пассажирам принесли извинения за неудобства.

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