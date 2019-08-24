РИАМО - 24 авг. Команда «Мастер-Сатурн» из Егорьевска второй год подряд выиграла «Кубок Игоря Акинфеева» среди детских команд, в финале турнира, который завершился в Бронницах, подмосковные футболисты обыграли по пенальти «Зенит» из Санкт-Петербурга, говорится в Twitter-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

На турнире, организованном при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, ребята из Егорьевска также сыграли с тульским «Арсеналом», калининградской «Балтикой», владивостокским «Лучом», московским «Спартаком» и «Краснодаром».

«В качестве главного приза победителю подарили микроавтобус. Вратарь подмосковной команды Роман Тарасов признан лучшим на турнире», – уточняется в сообщении.

Как отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков, команда показала блестящую игру, напор, азарт и настрой на победу. Кубок еще на год остается в Подмосковье.

«В следующем году мы планируем расширить турнир, соответственно, возрастет и конкуренция. Но именно это и заставляет спортсменов расти и развиваться. Призы очень достойные: команды занявшие второе и третье места получили сертификаты на 1 миллион и 500 тысяч рублей соответственно», – уточнил министр.

Во втором «Кубке Игоря Акинфеева» принимали участие игроки 2007 года рождения из 12 регионов России, а также - Белоруссии и Японии. Кроме «Мастер-Сатурна» Подмосковье представляли «Знамя труда» из Орехово-3уева и ФК «Химки». Всего на турнире было сыграно 60 матчей.