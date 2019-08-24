РИАМО - 24 авг. В подмосковном Раменском городском округе самолет «Уральских авиалиний» полностью убрали с кукурузного поля, где лайнер 15 августа совершил аварийную посадку, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы авиакомпании.

«Самолет полностью вывезен», - сказал собеседник агентства.

Лайнер «Уральских авиалиний», выполнявший рейс аэропорт «Жуковский» - Симферополь, 15 августа сразу же после вылета совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе. В оба двигателя самолета попали птицы. Погибших в результате ЧП нет.

Ранее в официальной группе «Уральских авиалиний» в соцсети «ВКонтакте» сообщалось, что части данного лайнера больше на планируется использовать.

Кроме того, на этой неделе следователи приступили к изучению и анализу данных изъятых бортовых самописцев. Полученная информация будет исследована и сопоставлена с видеозаписями очевидцев, аудиопереговорами пилотов, показаниями пассажиров и членов экипажа, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами.

Также первые 73 пассажира рейса получили компенсации после жесткой посадки самолета в поле.

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