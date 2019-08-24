РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. В подмосковном Подольске жители отметили 222-й день рождения деревни Сергеевка, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Лаговский 24 августа свой 222-й день рождения отметила деревня Сергеевка. Праздничное настроение создавал коллектив СДК «Надежда» поселка Железнодорожный. На празднике чествовали старожилов деревни, молодых жителей, юбиляров. Поздравить жителей приехала начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина», - говорится в сообщении.

В конце праздника всех жителей ждали чай и выпечка собственного производства. Жители решили встречаться каждый год.