РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. В подмосковном Подольске в первом дне фестиваля «Сон в летнюю ночь» приняли участие более 200 артистов из театральных и творческих коллективов Подольска, Санкт-Петербурга, Москвы и Таллина, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Подольске 24 августа на Дворцовой площади усадьбы князей Голицыных в Дубровицах открылся фестиваль «Сон в летнюю ночь». В нем приняло участие более 200 артистов из театральных и творческих коллективов Подольска, Санкт-Петербурга, Москвы и Таллина», - говорится в сообщении.

В первый день фестиваля в исторических костюмах на ходулях выступали артисты из студии «Прана-групп», оживали статуи, полностью покрытые позолотой, в венецианских масках прогуливались актеры студии «Желтая пирамида». Свое творчество показали музыканты ансамбля «Волки и овцы», прошло представление Театра кукол господина Пэжо, незабываемым и зрелищным стал перфоманс «Пляска жизни».

«Сегодня (24 августа - ред.) сценой для выступления артистов стала окружающая природа и великолепная архитектура Храма Знамения Пресвятой Богородицы, усадьбы. На Дворцовой площади нет специально оборудованной сцены, стульев или скамеек, потому что нет разделения на артистов и зрителей. Все участники фестиваля – единое целое, каждый сопричастен театральному действу, в этом заключена главная идея создания уличного театра, это возрождение и продолжение лучших европейских традиций», - сказал Чуб.

Председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Подольск Борис Денисов отметил, что для Подольска большая честь принимать гостей в рамках первого областного театрально-музыкального фестиваля, идея создания которого принадлежит министру культуры Подмосковья Нармин Ширалиевой.

«В Год театра в России это мероприятие открывает большую программу «Волонтеры культуры», в роли волонтеров сегодня выступают 17 подольских театральных коллективов, которые с большим энтузиазмом, радостью и желанием окунулись в эту красочную творческую атмосферу, заряжая своим оптимизмом и позитивным настроем гостей фестиваля. 25 августа мы приглашаем всех подольчан на Певческое поле, чтобы они смогли стать зрителями и участниками еще одного любимого всеми фестиваля – «Славянское подворье». Планируется не менее интересная развлекательная программа», - добавил Денисов.

Как провести лето в Подмосковье>>