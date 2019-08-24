РИАМО - 24 авг. Праздничные мероприятия, которые проходят на проспекте Академика Сахарова в столице в честь 350-летия Государственного флага России, посетили свыше 110 тысяч москвичей и гостей города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Перед зрителями выступили оркестры МЧС и Росгвардии, Филипп Киркоров, Клава Кока, Натан, Кристина Орбакайте, Валерия и Григорий Лепс. Кроме того, горожан поздравил актер Василий Лановой», – говорится в сообщении.

Ранее на проспекте состоялся флешмоб, который попал в Книгу рекордов России. Более тысячи человек растянули огромное полотно, составленное из флагов российских регионов, городов и общественных организаций. Его размер составил более 2,5 тысяч квадратных метров.

Праздник отмечают и на других городских площадках, среди которых, например, музей-заповедник «Коломенское» и сад «Эрмитаж». А в парке Победы на Поклонной горе сегодня состоялись показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и почетного эскорта Президентского полка. Гостям продемонстрировали мастерство джигитовки и фланкировки.

На площади перед памятником героям Первой мировой войны выступили детские оркестры, которые участвуют в международном фестивале «Спасская башня».