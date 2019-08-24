РИАМО - 24 авг. Бесхозную коробку с тремя емкостями внутри и красной мигающей лампочкой, которую обнаружили в городском округе Солнечногорск, после проверки признали безопасной, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее на сайте ГУ МЧС России по региону сообщалось, что в 00:18 в субботу поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета на крыльце дачного дома по адресу: городской округ Солнечногорск, деревня Берсеневка, СНТ «Родник-4», участок 60. Подозрительный предмет представлял собой коробку с тремя емкостями внутри и красной мигающей лампочкой.

«По итогам проверки: предмет не представляет опасности», - сказал собеседник агентства.