РИАМО - 24 авг. В столице на Троекуровском кладбище в субботу похоронили народную артистку России Александру Назарову, сообщает ТАСС.

Назарова скончалась 20 августа. В субботу в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой, на сцене которого играла Назарова, прошла церемония прощания с актрисой. На панихиду пришли родные и коллеги артистки, в частности режиссеры Владимир Андреев, Юрий Грымов, актеры Эммануил Виторган, Сергей Никоненко, актриса Ольга Прокофьева.

«Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище», - сказал представитель Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

Актриса снялась более чем в 100 фильмах и телесериалах, среди которых «А если это любовь?», «Граница. Таежный роман», «Принцесса на бобах», «Возвращение Мухтара», «Ночной дозор» и другие. Кроме того, Назарова занималась озвучиванием мультфильмов. Также она работала в театре имени Ермоловой с 1965 года.

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