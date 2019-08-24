РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. В конноспортивном клубе «Фаворит» Подольска 21 и 22 сентября пройдет Кубок главы по конкуру и выездке, сообщается в группе «Конноспортивный клуб «Фаворит» Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«Кубок главы городского округа Подольск по конкуру и выездке будет проходить два дня - 21 и 22 сентября. В субботу соревнования по конкуру начнутся в 10:00, торжественное открытие - в 12:30. В воскресенье с 10:00 пройдут соревнования по выездке. Приглашаем всех желающих посетить это увлекательное мероприятие, вход свободный», - говорится в сообщении.

Во время соревнований можно будет покатать детей на пони и лошадях с 11:00, пройдут мастер-классы по рукоделию для детей. Можно будет угоститься пловом, шашлыками, горячими напитками и мороженым. Будет работать кафе.

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