РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 авг. Глава подмосковного Домодедова Александр Двойных поблагодарил Почетных граждан городского округа на приеме в честь 50-летия создания Домодедовского района.

«На торжественном приеме в честь 50-летия создания Домодедовского района поблагодарили Почетных граждан городского округа и поздравили вновь избранных», - написал Двойных на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

В субботу глава городского округа также поздравил жителей округа во время празднования Дня города и 50-летия Домодедовского района.