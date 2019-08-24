РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. В подмосковном Подольске водитель самосвала не справился с управлением и рассыпал глину на улице Чехова возле здания ЗАГСа, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Когда я проезжал по улице Чехова возле ЗАГСа около 13:00 (24 августа - ред), то видел, как самосвал оставил за собой на асфальте широкий след из оранжевой глины. Думаю, высыпалось около 10 тонн. Движение машин в этом месте было затруднено», - сказал свидетель.

По словам другого свидетеля, глину через несколько часов убрали коммунальные службы с помощью трактора.