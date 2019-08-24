РИАМО - 24 авг. В рамках московского международного форума «Город образования» 1 сентября откроется IV Международная олимпиада мегаполисов, на нее приедут школьники более чем из 40 городов мира, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Соревнования пройдут с 1 по 6 сентября. В них примут участие школьники из крупнейших городов мира — от Лимы до Шанхая и от Стамбула до Берлина. В нынешнем году на олимпиаду впервые приедут ребята из Дрездена, Кишинева, Любляны, Нью-Йорка, Ханоя и Харбина.

«На олимпиаде школьники продемонстрируют знания в области математики, физики, химии и информатики. Представлять города будут команды, состоящие не более чем из восьми человек в возрасте от 14 до 18 лет. Ежегодно в олимпиаде участвуют медалисты международных состязаний самого высокого уровня», - говорится в сообщении.

Соревновательная часть олимпиады стартует 2 сентября в школе №1253. Она откроется блицтуром — в течение 2 часов школьники будут выполнять задания по всем четырем предметам. В него войдут задачи, условия которых заранее предоставили города-участники. Сложность соответствует уровню школьных выпускных экзаменов в разных странах. Всего участникам предстоит ответить на 80 вопросов — 20 по каждому предмету.

«Блицтур — интеллектуальная разминка перед основными турами, его результаты не учитываются при подведении итогов олимпиады. Команды столичных школ смогут попробовать свои силы вне конкурса», отмечается в материале.

Основные этапы олимпиады пройдут 3 и 4 сентября. По физике и химии школьников ждут экспериментальный и теоретический туры. По математике и информатике оба тура практические: ребята будут решать задачи. Условия заданий могут быть представлены на английском, русском или родном языке по выбору участника.

Задачи основных туров составлены международным жюри, уровень их сложности соответствует заданиям международных олимпиад.

Участников олимпиады примут четыре площадки. Соревнование по информатике пройдет в штаб-квартире компании «Яндекс», химики выполнят задания в школе №1253, физиков ждут в школе №2030, а математики будут состязаться в школе №1241.

Имена победителей назовут на торжественной церемонии закрытия олимпиады 6 сентября.

Впервые олимпиаду мегаполисов провели в 2016 году. Тогда ее участниками стали 173 школьника из 22 городов.