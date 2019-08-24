РИАМО – 24 авг. Специалисты завершили разборку самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний», который находился в кукурузном поле после жесткой посадки в Подмосковье, сообщает ТАСС.

«Демонтаж самолета завершился. Части самолета вывозятся с поля», – говорится в сообщении.

Ранее с самолета слили все топливо и гидравлические жидкости, а также демонтировали внутреннее оборудование.

Пятнадцатого августа самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском округе из-за попавших в оба двигателя птиц. Погибших в результате ЧП нет, за медпомощью обращались 76 человек. Президент Владимир Путин присвоил командиру воздушного судна и второму пилоту звание Героя России.

Видео демонтажа самолета Airbus A321 севшего в подмосковном поле>>