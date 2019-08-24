РИАМО - 24 авг. Международный конкурс и фестиваль «Цветочный джем» в столице собирает на своих площадках тысячи москвичей и туристов, наряду с развлечениями для всей семьи, гостей ждут бесплатные интересные тематические экскурсии и познавательные лекции, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
На выходных, 24 и 25 августа, экскурсии «Цветочного джема» будут посвящены Государственному флагу России. На прогулках гости узнают, как выглядел флаг страны, начиная с времен Российской империи и до наших дней. А еще – познакомятся с историей других Государственных символов России и некоторых знаковых зданий Москвы.
Экскурсовод расскажет не только об эволюции флагов нашей страны, но и об истории некоторых известных зданий и других достопримечательностей, таких как: министерство обороны (ранее – Александровское училище), Реввоенсовет, Наркомат обороны, Российская государственная библиотека, Дом на набережной и Кремль», – говорится в сообщении.
Когда-то страна обходилась без флага, великие князья московские и цари всея Руси скрепляли государственные бумаги печатью. Сама идея полотнища, символизирующего принадлежность к государству, возникла при Петре I. Торговым судам и военным кораблям новой империи были необходимы свои опознавательные знаки, и они их получили.
25 августа в 18:00 экскурсия будет посвящена классику русской литературы, которого один из современников назвал «самым эффективным послом России» – она называется «Эффективная дипломатия Тургенева».
«Прогуляемся от Нового Арбата до Остоженки, через Сивцев Вражек, Гагаринский переулок и Пречистенку. Во время экскурсии гости увидят дом, где жил двоюродный брат писателя – С.П. Тургенев, – а также место, где разыгралась драма, описанная в повести «Муму», – уточняется в материале.
По просьбам гостей фестиваля, организаторы «Цветочного джема» продлили и экскурсии по садам финалистов одноименного открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна. Участники этих прогулок смогут увидеть примеры современных и эффективных ландшафтных решений для города. А еще – узнать, как правильно ухаживать за цветами и о том, какие растения сегодня в моде.
30 августа в 15:00 пройдет лекция под названием «Художественная концепция «Красного сада» на Баррикадной». Летний сад фестиваля «Цветочный джем» с первых дней своего существования стал очень популярен среди москвичей и туристов. Это настоящий зеленый островок в центре города: многоствольные березы, гортензии, темнолистые бузины и лапчатки. В ходе лекции гости узнают о том, как создавался этот проект и в чем заключается задумка его автора.
Фестиваль «Цветочный джем» проводится в формате международного конкурса. Он открылся 20 июня и продлится до 8 сентября. Москвичи могут полюбоваться 42 дизайнерскими садами. С 22 августа по 8 сентября для гостей фестиваля организуют насыщенную развлекательную программу.
Расписание экскурсий по теме «Государственный флаг России»:
Место встречи - Новый Арбат, 13
24 августа
18:00 Флаги над Белым домом.
25 августа
12:00 Флаги: от Российской империи до Российской Федерации.
14:00 Флаги: от Российской империи до Российской Федерации.
16:00 Флаги над Белым домом.
18:00 Эффективная дипломатия Тургенева.
Расписание экскурсий по садам фестиваля «Цветочный джем»:
26 августа
11.00-14.00 Маршрут 1 – метро Добрынинская, парк Горького и Ленинский проспект. Начало маршрута – метро «Добрынинская», сад «Гравитация».
28 августа
11.00-14.00 Маршрут 2 - Арбат и Никитский бульвар. Начало маршрута – улица Арбат, сад «Выше крыши».
30 августа
11.00-14.00 Маршрут 3 - Кузнецкий мост и площадь Восстания. Начало маршрута – Камергерский переулок, сад «Зеленый пух».
2 августа
11.00-13.30 Маршрут 4 - Третьяковская – Сухаревская – ВДНХ. Начало маршрута – метро «Третьяковская», сад «Вихрь судьбы»
4 августа
11.00-13.00 Маршрут 5 - Трехгорная мануфактура и «Москва-сити». Начало маршрута - арт-кластер «Трехгорная мануфактура», сад «404. Вы нашли».
6 августа
11.00-13.00 Маршрут 6 – улица Таганская и метро «Курская». Начало маршрута – метро «Марксистская», сад «Гоблин и солнечный луч».
Расписание лекций:
30 августа
15:00 - «Художественная концепция «Красного сада» на Баррикадной, Новый Арбат, 19.
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