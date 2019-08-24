РИАМО - 24 авг. Международный конкурс и фестиваль «Цветочный джем» в столице собирает на своих площадках тысячи москвичей и туристов, наряду с развлечениями для всей семьи, гостей ждут бесплатные интересные тематические экскурсии и познавательные лекции, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На выходных, 24 и 25 августа, экскурсии «Цветочного джема» будут посвящены Государственному флагу России. На прогулках гости узнают, как выглядел флаг страны, начиная с времен Российской империи и до наших дней. А еще – познакомятся с историей других Государственных символов России и некоторых знаковых зданий Москвы.

Экскурсовод расскажет не только об эволюции флагов нашей страны, но и об истории некоторых известных зданий и других достопримечательностей, таких как: министерство обороны (ранее – Александровское училище), Реввоенсовет, Наркомат обороны, Российская государственная библиотека, Дом на набережной и Кремль», – говорится в сообщении.

Когда-то страна обходилась без флага, великие князья московские и цари всея Руси скрепляли государственные бумаги печатью. Сама идея полотнища, символизирующего принадлежность к государству, возникла при Петре I. Торговым судам и военным кораблям новой империи были необходимы свои опознавательные знаки, и они их получили.

25 августа в 18:00 экскурсия будет посвящена классику русской литературы, которого один из современников назвал «самым эффективным послом России» – она называется «Эффективная дипломатия Тургенева».

«Прогуляемся от Нового Арбата до Остоженки, через Сивцев Вражек, Гагаринский переулок и Пречистенку. Во время экскурсии гости увидят дом, где жил двоюродный брат писателя – С.П. Тургенев, – а также место, где разыгралась драма, описанная в повести «Муму», – уточняется в материале.

По просьбам гостей фестиваля, организаторы «Цветочного джема» продлили и экскурсии по садам финалистов одноименного открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна. Участники этих прогулок смогут увидеть примеры современных и эффективных ландшафтных решений для города. А еще – узнать, как правильно ухаживать за цветами и о том, какие растения сегодня в моде.

30 августа в 15:00 пройдет лекция под названием «Художественная концепция «Красного сада» на Баррикадной». Летний сад фестиваля «Цветочный джем» с первых дней своего существования стал очень популярен среди москвичей и туристов. Это настоящий зеленый островок в центре города: многоствольные березы, гортензии, темнолистые бузины и лапчатки. В ходе лекции гости узнают о том, как создавался этот проект и в чем заключается задумка его автора.

Фестиваль «Цветочный джем» проводится в формате международного конкурса. Он открылся 20 июня и продлится до 8 сентября. Москвичи могут полюбоваться 42 дизайнерскими садами. С 22 августа по 8 сентября для гостей фестиваля организуют насыщенную развлекательную программу.

Расписание экскурсий по теме «Государственный флаг России»:

Место встречи - Новый Арбат, 13

24 августа

18:00 Флаги над Белым домом.

25 августа

12:00 Флаги: от Российской империи до Российской Федерации.

14:00 Флаги: от Российской империи до Российской Федерации.

16:00 Флаги над Белым домом.

18:00 Эффективная дипломатия Тургенева.

Расписание экскурсий по садам фестиваля «Цветочный джем»:

26 августа

11.00-14.00 Маршрут 1 – метро Добрынинская, парк Горького и Ленинский проспект. Начало маршрута – метро «Добрынинская», сад «Гравитация».

28 августа

11.00-14.00 Маршрут 2 - Арбат и Никитский бульвар. Начало маршрута – улица Арбат, сад «Выше крыши».

30 августа

11.00-14.00 Маршрут 3 - Кузнецкий мост и площадь Восстания. Начало маршрута – Камергерский переулок, сад «Зеленый пух».

2 августа

11.00-13.30 Маршрут 4 - Третьяковская – Сухаревская – ВДНХ. Начало маршрута – метро «Третьяковская», сад «Вихрь судьбы»

4 августа

11.00-13.00 Маршрут 5 - Трехгорная мануфактура и «Москва-сити». Начало маршрута - арт-кластер «Трехгорная мануфактура», сад «404. Вы нашли».

6 августа

11.00-13.00 Маршрут 6 – улица Таганская и метро «Курская». Начало маршрута – метро «Марксистская», сад «Гоблин и солнечный луч».

Расписание лекций:

30 августа

15:00 - «Художественная концепция «Красного сада» на Баррикадной, Новый Арбат, 19.