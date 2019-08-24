РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. В субботу в подмосковных Люберцах прошел праздник «Спорт - в каждый двор», в его рамках наградили победителей турнира по мини-футболу, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.
Праздник прошел на дворовой площадке по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №8, корпус 3.
«В программе праздника прошли соревнования по настольному и напольному хоккею, бадминтону и турнир по мини-футболу. Места в нем распределились следующим образом: первое место - команда «Арарат», второе место - команда «КС».
Победителей наградили кубками, медалями и грамотами. В мероприятии приняли участие более 200 человек.
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