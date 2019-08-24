РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. В субботу в подмосковных Люберцах прошел праздник «Спорт - в каждый двор», в его рамках наградили победителей турнира по мини-футболу, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Праздник прошел на дворовой площадке по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №8, корпус 3.

«В программе праздника прошли соревнования по настольному и напольному хоккею, бадминтону и турнир по мини-футболу. Места в нем распределились следующим образом: первое место - команда «Арарат», второе место - команда «КС».

Победителей наградили кубками, медалями и грамотами. В мероприятии приняли участие более 200 человек.