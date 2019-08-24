РИАМО - 24 авг. Торжественная церемония открытия памятника сверхзвуковому самолету Ту-144 состоялась в подмосковном Жуковском, ее провели специально к началу МАКС-2019, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы администрации городского округа Жуковский.

Международный авиационно-космический салон будет проходить с 27 августа по 1 сентября в Жуковском. Самолет Ту-144 был разработан конструкторским бюро Туполева и впервые взлетел в небо 31 декабря 1968 года именно в этом городе.

«В Жуковском открыли памятник самолету Ту‑144. На церемонии открытия было около 200 человек. Монумент открыл глава городского округа Жуковский Андрей Войтюк. Памятник расположился на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на церемонии присутствовали представители градообразующих предприятий округа, герой России, заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев и заслуженный летчик-испытатель Валерий Ваньшин.

«После открытия был небольшой концерт. Выступали дети из кадетского корпуса, творческие коллективы пели песни о Жуковском. Состоялся пролет самолетов – МиГ-35Д, СУ-30 и Ту-95», – добавил представитель пресс-службы.

Автором проекта выступил благотворительный фонд «Легенды авиации», который курирует работы на всех этапах. 16 июля воздушное судно отбуксировали к месту установки с территории ЛИИ имени Михаила Громова, где проходили реставрационные работы и покраска. Самолет покрасили в цвета советского «Аэрофлота». 10 августа его подняли на опорные стойки, которые располагаются на фундаментной плите – работы выполнялись при помощи кранов.

По словам главы Жуковского Юрия Прохорова, открытие этого памятника – событие знаковое для всего округа.

Как провести лето в Подмосковье>>