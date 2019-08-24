РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 авг. Битва викингов прошла в подмосковном Королеве на «Библиопикнике», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу в Королеве проходит традиционный «Библиопикник». Гости играют в настольные игры, участвуют в мастер-классах и слушают концерт.

«Прошел мастер-класс и битвы по средневековому фехтованию. Ребята показали, как овладеть мечом, топором и щитом. На площадке пройдет «Мозгобойня» и концерт от школы вокала», - сказал ведущий и организатор праздника Андрей Чертов.

На «Библиопикнике» впервые пройдет шоу «Экспромт», на котором участники посоревнуются в юморе. Гости смогут послушать инструментальную музыку и посмотреть файер-шоу. Праздник продлится до самого вечера. Организаторы ожидают, что площадку посетят более 500 человек.

Как провести лето в Подмосковье>>